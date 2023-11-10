Пашинян поприветствовал получение Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовал получение Тбилиси статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Он также выразил надежду на успехи Грузии, сообщает ТАСС.

"Я скрестил пальцы. Поздравлять сейчас не буду, когда Европейский совет примет решение, я поздравлю вас официально. Я считаю, что это очень важный процесс. Мы внимательно следим за тем, что происходит", – подчеркнул он.

До этого грузинский президент Саломе Зарубашвили заявила, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз начнутся после парламентских выборов, назначенных на осень следующего года.

Глава страны надеется, что после выборов в Грузии создастся новая коалиция, в таком случае они выполнят все условия и начнут переговоры о вступлении в ЕС. По ее словам, республика на год отстает от Украины и Молдавии, и этот год надо догнать, Европа должна быть рядом с Грузией.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Грузия может получить статус кандидата в Евросоюз этой осенью. Он уточнил, что для получения статуса Тбилиси необходимо соответствовать требованиям Евросоюза. Европейская комиссия, в свою очередь, оценит выполнение Грузией условий и даст рекомендацию, предоставлять ли статус стране осенью 2023 года.

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