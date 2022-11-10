В ГД не исключили атаки истребителей в случае участия Путина в саммите G20

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Если Владимир Путин решит лично принять участие в саммите G20, то нельзя исключать атаку истребителей, например, с авиабазы на юге Кореи, так как она находится недалеко от Индонезии. Таким мнением поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман, сообщает News.ru.

Он связал такую угрозу с деятельностью российских "партнеров". Вместе с тем депутат подчеркнул, что у Путина много текущих дел в качестве как руководителя страны, так и Верховного главнокомандующего.

Вассерман напомнил, что США почти 80 лет поддерживали террористов по всему миру и часто сами прибегали к террористическим приемам. В качестве примера он привел ликвидацию на территории Ирака генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Ранее российское посольство в Индонезии заявило, что делегацию РФ на саммите G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Ларов. При этом Путин может принять участие в саммите в видеоформате. Позже эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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