СМИ сообщили о вторжении израильских войск в город Наблус на Западном берегу Иордана

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Армия Израиля вторглась в город Наблус на Западном берегу Иордана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на палестинские издания.

Сообщается, что после этого в городе начались вооруженные столкновения. Подробности произошедшего пока не приводятся.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Как сообщают СМИ, число погибших жителей Израиля в ходе эскалации конфликта увеличилось до 900 человек.

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