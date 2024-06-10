Система ПВО уничтожила и перехватила за ночь четыре дрона над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны сбила и перехватила за минувшую ночь четыре украинских дрона над Брянской областью. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на данные Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о вражеских беспилотниках самолетного типа.

Ранее российские силы ПВО ликвидировали разведывательный украинский беспилотник над Суземским районом Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого женщина погибла в результате детонации украинского дрона в Белгородской области. Обломками от беспилотного летательного аппарата также были повреждены частные дома, находящиеся поблизости.

