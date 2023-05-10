США и Великобритания осуществляют массированную информационную атаку на молодежь РФ – СБ

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Вашингтон и Лондон совершают массированные информационные атаки на российских молодых людей и подталкивают их к преступлениям. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заместителя секретаря Совбеза РФ Александра Гребенкина.

"В условиях развязанной США, Англией и их приспешниками гибридной войны против России на нашу молодежь осуществляется массированная информационная атака", – подчеркнул он.

По словам заместителя Совбеза, США и Великобритания провоцируют молодежь на комментарии в социальных сетях с оскорбительной лексикой.

До этого генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что прокуратура отслеживает и добивается блокировки ресурсов, которые распространяют недостоверные сведения, однако информационные атаки на население России усиливаются. Он напомнил, что для таких ресурсов были введены уголовно-правовые запреты.

Ранее депутат от Забайкальского края Андрей Гурулев предложил создать министерство информации и пропаганды. Он отметил, что это будет актуальным решением в нынешних условиях информационной войны.

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