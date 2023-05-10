Рогов заявил, что у задержанного в Запорожской области террориста был список жертв

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В Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего серию убийств в регионе, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Он прибыл в Запорожскую область, чтобы заниматься конкретными преступлениями. С Запорожской областью его много что связывает, он отсутствовал, получил все указания и приехал под видом мирного человека к нам, якобы просто жить. У него был список людей, кого он должен был убивать", – отметил Рогов.

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что работал на украинскую разведку. По словам мужчины, спецслужбы Украины передали ему данные месторасположения схрона с компонентами бомбы.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области предотвратили покушение на главу отдела полиции Кирилловки. Подозреваемый 31-летний украинец оказывал вооруженное сопротивление во время задержания. Он приехал в регион по заданию Главного управления разведки украинского министерства обороны, сообщили в УФСБ России.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. Силовики изъяли взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, а также боеприпасы к нему и взрывчатые вещества.

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