Врио губернатора Русских распустил правительство Ульяновской области

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Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских распустил правительство региона. Об этом сообщается в его распоряжении.
"Объявить об отставке Правительства Ульяновской области. Поручить правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области", – говорится в материале.
Ранее Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области, назначив временно исполняющим обязанности главы региона сенатора Алексея Русских. Отмечается, что документ вступил в силу со дня подписания.
Кроме того, Русских заявил, что намерен идти на выборы главы региона.