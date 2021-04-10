Врио губернатора Русских распустил правительство Ульяновской области

Фото: council.gov.ru

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских распустил правительство региона. Об этом сообщается в его распоряжении.

"Объявить об отставке Правительства Ульяновской области. Поручить правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области", – говорится в материале.

Ранее Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области, назначив временно исполняющим обязанности главы региона сенатора Алексея Русских. Отмечается, что документ вступил в силу со дня подписания.

Кроме того, Русских заявил, что намерен идти на выборы главы региона.