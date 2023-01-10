Великобритания еще не приняла решение о поставках танков на Украину – СМИ

Фото: depositphotos/Mermolenko

Британское правительство еще не приняло решения о поставках танков на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

"До тех пор, пока решения по такого рода вопросам не приняты, мы не комментируем спекуляции относительно того, какая техника может или не может быть отправлена", – заявил собеседник агентства.

По его словам, Великобритания совместно с западными союзниками продолжит "обсуждать с украинскими коллегами" вопросы оказания военной помощи.

Ранее стало известно, что британская сторона впервые с начала украинского конфликта начала рассматривать возможность поставок Киеву до 10 танков Challenger 2. Во вторник, 3 января, после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Сунак заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!