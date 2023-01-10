Украинский пленный сообщил о значительном числе убитых и раненых бойцах ВСУ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Один из украинских военных заявил о значительном числе убитых и раненых в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео Минобороны.

"Да, колоссальные", – ответил военный на вопрос о потерях ВСУ.

Военнослужащий также сообщил о некачественной эвакуации получивших ранения украинских солдатов. Родственникам погибших военных, по его словам, не выплачивают положенные компенсации.

Ранее сообщалось, что в вооруженные силы России (ВС РФ) нейтрализовали в ДНР более 170 бойцов ВСУ. Помимо этого, в ходе выполнения задач спецоперации российские военные ликвидировали два танка Т-64БВ, три самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М777 и другую технику ВСУ.

До этого из Донбасса в медицинские учреждения транспортировали порядка 100 солдат ВСУ. Военнослужащих госпитализировали с обморожениями. Большая часть солдат находилась в нетрезвом виде, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!