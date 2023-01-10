В ДНР нейтрализовали свыше 170 бойцов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские военные за сутки ликвидировали свыше 170 солдат ВСУ. Об этом информирует телеграм-канал Народной милиции ДНР.

"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-64БВ), три самоходные артиллерийские установки (2С3 "Акация"), четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы (М777) и 19 единиц бронированной и автомобильной техники", – говорится в сообщении.

До этого в ДНР рассказали, что украинская сторона атаковала населенные пункты Новый Свет и Зугрэс. Из-за обстрелов ВСУ были повреждены две тепловые электростанции.

Кроме того, в результате атаки по Еленовке разрушение получило здание, в котором расположен автомагазин.

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