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В мире

10 января, 21:18

Трамп заявил о готовности к переговорам с КНДР

политика власть за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma/Dominique A. Pineiro

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметили важность оказания максимального давления на КНДР. При этом американский президент выразил готовность к переговорам с КНДР в подходящее время и при правильных обстоятельствах.

Лидер Южной Кореи рассказал Трампу об итогах дискуссии между двумя сторонами и поблагодарил его за влиятельное лидерство, благодаря которым стали возможны эти переговоры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом. Трамп заявил, что вице-президент Майк Пенс возглавит президентскую делегацию США на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Ранее Госдеп США одобрил встречу между представителями КНДР и Южной Кореи. Представитель Госдепа Хизер Науэрт добавила, что США планируют работать с Сеулом над тем, чтобы участие Северной Кореи в Олимпиаде не шло в разрез с международными санкциями против Пхеньяна.

9 января в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом делегации КНДР и Южной Кореи встретились впервые за три года. Сеул и Пхеньян решили восстановить полномасштабный диалог в разных областях, в том числе в военной. Стороны также договорились о приезде спортсменов из КНДР в феврале на Олимпиаду в Пхенчхан.

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