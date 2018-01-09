КНДР и Южная Корея договорились возобновить переговоры по военным вопросам

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КНДР и Южная Корея согласились возобновить переговоры по военным вопросам, сообщает ТАСС.

Страны проведут консультации между военными о снижении напряженности на межкорейской границе.

9 января начался первый раунд диалога по нормализации отношений между республиками. Он проходит в приграничном пункте Пханмунджом.

Южнокорейская сторона уже выступала с предложением организовать встречу семей, разделенных войной 1950–1953 годов. Произойти это может 16 февраля – в этот день отмечается лунный Новый год.

Также планируется, что высокопоставленные представители КНДР посетят зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.