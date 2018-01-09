КНДР и Южная Корея начали первые за последние три года переговоры‍

Фото: ТАСС/Zuma/Kcna

Южная Корея предложила КНДР провести первые за последние три года переговоры‍, сообщает ТАСС.

Уже начался первый раунд диалога по нормализации отношений между республиками. Он проходит в приграничном пункте Пханмунджом.

В ходе переговоров в Южнокорейская сторона выступала с предложением организовать встречу семей, разделенных войной 1950–1953 годов. Организовать это хотят на лунный Новый год, который будет отмечаться 16 февраля.

Также планируется, что высокопоставленные представители КНДР посетят зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.