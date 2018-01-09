Эксперт прокомментировал призыв Сеула возобновить диалог с Пхеньяном

Фото: ТАСС/Zuma/Kepy

Предложение Южной Кореи возобновить диалог с КНДР по денуклеаризации прокомментировал глава Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

"Южная Корея не может предложить возобновить переговоры по денуклеаризации, потому что таких переговоров между Севером и Югом просто не проводилось, а были только либо в двустороннем формате между КНДР и США, либо в шестистороннем. Поэтому предложение Сеула – переговоры о возобновлении контактов по военной линии для снижения напряженности вдоль демилитаризованной зоны. Вот такие контакты могут быть", – сказал он, передает RT.

Эксперт отметил, что Северная Корея не станет обсуждать с Сеулом вопрос мирного урегулирования, потому что видит угрозу для себя только со стороны США. Диалог Пхеньян будет вести с Вашингтоном, добавил Жебин.

Во вторник, 9 января, в приграничном пункте Пханмунджом начались первые за последние три года переговоры‍ на министерском уровне между КНДР и Южной Кореей.

Сеул заявил о намерении возобновить переговоры по мирному урегулированию, а также провести мероприятие по воссоединению разделенных членов семей двух стран.