Госдеп приветствует встречу представителей КНДР и Южной Кореи

9 января, 22:18
Фото: ТАСС/Imago/Newsis
Госдепартамент США выразил одобрение касательно встречи между представителями КНДР и Южной Кореи.
Представитель Госдепа Хезер Науэрт также заявила, что они планируют работать с Сеулом над тем, чтобы участие Северной Кореи в Олимпиаде не шло в разрез с международными санкциями против Пхеньяна. Их наложил СБ ООН за незаконную ядерную и ракетную программу КНДР, сообщает РИА Новости.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон продолжает консультации на этот счет со своей южнокорейской коллегой Кан Ген Хва, добавила представитель Госдепа.
9 января в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые за три года прошли переговоры высокопоставленных чиновников – председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мен Гюна.
Они договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане и условились активизировать сотрудничество в различных областях, в том числе военной. Ранее контакты были заморожены из-за конфронтации вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.
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