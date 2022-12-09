Байден указом запретил Буту возвращаться в США

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании россиянина Виктора Бута и установил запрет на его дальнейшее возвращение в Америку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный указ.

"Виктор Бут не должен возвращаться в США после своего добровольного или вынужденного перемещения из страны", – говорится в тексте документа, который был подписан 2 декабря.

Согласно указу, Бут также лишается права получения финансовой прибыли прямо или косвенно на территории США с книг, фильмов или других произведений и продуктов СМИ об обстоятельствах его первоначального обвинения или смягчения наказания.

Россиянин был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер 8 декабря в Абу-Даби. Бут отбывал тюремное наказание в США за торговлю оружием. К моменту освобождения россиянин отбыл почти половину 25-летнего срока.

Спецборт с Виктором Бутом приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 около полуночи 8 декабря. Мужчину встретили его мать и жена.



Спецборт с Виктором Бутом приземлился в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!