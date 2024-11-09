Мишустин утвердил состав делегации РФ для конференции ООН в Баку

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав делегации, которая примет участие в конференции ООН по климату в Баку. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав делегации вошли 47 человек, представляющих Минэкономразвития, Минобрнауки, Минфин, Минтранс, Минпросвещения, Минпромторг, Минсельхоз, ряд других ведомств и организаций.

Азербайджан председательствует на COP29 в этом году. Климатическая конференция запланирована 11–22 ноября в Баку.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока не принято.

Ранее Москва презентовала аналитическое исследование "Климатическая повестка городов БРИКС". Эксперты оценивали производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы. Так, столица вошла в перечень наиболее эффективных городов БРИКС с точки зрения воздействия городского хозяйства на климат.

