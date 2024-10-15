Песков заявил, что решение об участии Путина в конференции ООН в Баку еще не принято

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Решение об участии Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное участие российского лидера в конференции.

"Пока не принято решение. Россия, конечно же, будет представлена", – сказал Песков.

Азербайджан председательствует на COP29 в этом году. Климатическая конференция запланирована 11–22 ноября в Баку.

Ранее Москва презентовала аналитическое исследование "Климатическая повестка городов БРИКС". Эксперты оценивали производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы. Так, столица вошла в перечень наиболее эффективных городов БРИКС с точки зрения воздействия городского хозяйства на климат.

Москва также предоставила онлайн-инструментарий, который города могут использовать для диагностики решений по противодействию изменениям климата.