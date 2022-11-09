Патрушев прибыл в Иран для обсуждения международных вопросов – СМИ

Фото: kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Тегеран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Об этом сообщает агентство IRNA.

По информации издания, у секретаря Совбеза РФ запланированы встречи с иранскими высокопоставленными чиновниками, на которых будут обсуждаться вопросы развития двусторонних отношений и сотрудничества на международной арене.

Ранее сообщалось, что Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС.

В июле Иран подписал соглашение об экспорте в Россию деталей и авиаоборудования. В документе закрепляется механизм поставок, а также проведение ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российских самолетов иранскими ремонтными центрами.

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