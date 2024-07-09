Пискарев: попытки порчи бюллетеней могут повториться на выборах в сентябре

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Препятствие голосованию с помощью порчи бюллетеней могут повториться во время единого дня голосования в сентябре 2024 года, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

На встрече с членом Центризбиркома Игорем Борисовым он заявил, что эти эпизоды нужны для создания негативного видеоряда в западных средствах массовой информации. Слова Пискарева приводятся в телеграм-канале комиссии.

Во время президентских выборов в марте зеленкой залили 30 ящиков с бюллетенями. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, из-за этого пострадало 36 бюллетеней, остальные восстановили. По всей России зафиксировали 41 случай попыток массовой порчи бюллетеней.

Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва пройдут с 6 по 8 сентября. В ходе голосования горожане определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.