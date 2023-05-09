Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

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В двух областях Украины прозвучало предупреждение об опасности с воздуха. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Согласно ему, воздушная тревога звучит в Сумской и Черниговской областях. Информации о разрушениях инфраструктуры и других подробностей не было.

Утром 9 мая в Киеве сообщили о мощном взрыве. Информацию об этом распространил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. При этом район, где произошло подобное, он не назвал.

Перед этим во всех областях Украины была слышна воздушная тревога. Призывы спуститься в укрытие раздались в западной части страны.

