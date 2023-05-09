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06:52

Политика

В Киеве прогремел мощный взрыв

Фото: ТАСС/Zuma/Bryan Smith

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о мощном взрыве в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети политика.

"Очень сильный взрыв в Киеве!" – говорится в сообщении Гончаренко.

Депутат не уточнил, в каком районе города был слышен взрыв. Другие подробности случившегося также пока не приводятся.

Ранее украинские издания уже сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области. Тогда по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

8 мая власти Киева заявили, что в Соломенском районе города в результате взрыва повредился резервуар с дизельным топливом емкостью 10 тонн.

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