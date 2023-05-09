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Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины – сирены прозвучали во всех областях западной части страны. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания, в Киеве и Киевской области слышны звуки взрывов. Какие-либо подробности пока не приводятся.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще 12 областях Украины.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ночь на 8 мая город пережил самую массированную атаку с начала спецоперации на Украине.