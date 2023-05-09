Пушилин заявил, что победа будет за российским народом

Фото: kremlin.ru

Победу в текущем конфликте одержит российский народ, поскольку для него примером является подвиг предков. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его мнению, на сегодняшний день возник новый виток истории, в котором решающее место занимает нынешнее поколение.

"Наш народ непобедим, это доказали наши деды, а мы продолжим их дело. Уверен, что победа обязательно будет за нами, потому что неугасаемым примером для нас является подвиг наших героических предков, на которых равняемся мы", – написал он.

В 10:00 9 мая на Красной площади в Москве начался парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь флаг России и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Церемония выноса символов состоялась под композицию "Священная война".

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.

Сергей Собянин опубликовал видеопоздравление с Днем Победы