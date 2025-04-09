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ФРГ изменит правила получения немецкого гражданства, теперь для натурализации в Германии необходимо будет прожить 5 лет, а не 3 года. Об этом заявил лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц.

"Мы снова изменим закон о гражданстве: так называемой турбонатурализации за 3 года больше не будет, теперь получить гражданство снова можно будет только после 5 лет проживания в стране", – подчеркнул глава ХДС/ХСС на пресс-конференции по итогам коалиционных переговоров с социал-демократами (СДПГ).

Трансляция выступления Мерца велась правительственным YouTube-каналом Phoenix.

Ранее кабмин действующего канцлера Олафа Шольца утвердил закон, согласно которому сокращается время проживания в Германии (с восьми до пяти лет) для получения гражданства. Также при наличии академических или профессиональных заслуг, а также при хорошем знании немецкого языка закон дает возможность получить паспорт ФРГ через три года.

Между тем СМИ предполагают, что победивший на досрочных выборах в бундестаг Мерц ужесточит политику по отношению к России. По мнению журналистов, Шольц действовал более осторожно в вопросах киевского режима, так как боялся "провоцировать" Владимира Путина.

Кроме того, Мерц заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки со стороны ФРГ.