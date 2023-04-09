Пригожин заявил, что Украина подготовила для контрнаступления около 200 тысяч военных

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Вооруженные силы Украины подготовили для контрнаступления порядка 200 тысяч бойцов. Об этом основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил во время встречи "Кибер Фронт Z".

"У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя", – передает телеграм-канал "Кибер Фронт Z" слова Пригожина.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже в ближайшие недели. Он добавил, что Запад преследует две цели: помочь Киеву в организации контрнаступления и в наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала.

Позже Песков сказал, что заявление Блинкена является предметом тщательного отслеживания российскими военными.



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