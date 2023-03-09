Зеленский провел совещание с силовиками после взрывов на Украине

Фото: ТАСС/Pool /Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA Press Wire

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что организовал совещание с представителями Совета безопасности, МВД, СБУ, Генштаба, разведки и правительства.

Главной темой собрания стал вопрос повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

"Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры... и обеспечить быстрое восстановление электроснабжения", – цитирует Зеленского RT.

В четверг, 9 марта, в украинских СМИ появилась информация о взрывах в Киеве, в некоторых районах города после этого пропал свет. Также взрывы прогремели в Киевской, Сумской, Винницкой областях и на окраинах Днепропетровска.

После этого в российском военном ведомстве сообщили, что бойцы РФ нанесли по украинской военной инфраструктуре массированный ракетный удар возмездия в ответ на теракт в Брянской области. В Минобороны уточнили, что цель удара была достигнута.

Минобороны РФ предоставило новые данные о ходе спецоперации на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!