Политолог предупредил об ужесточении санкций ЕС в отношении России

Фото: depositphotos/tashatuvango

Политолог Дмитрий Солонников считает, что десятый пакет санкционных мер в отношении России – это не предел. По его словам, Европейский союз будет вводить новые и более жесткие ограничения. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Будут 11-й и 12-й пакеты санкций. Есть сложности с согласованием содержания санкций. Каждый из европейских игроков пытается пролоббировать санкции так, чтобы они больше задели соседнюю страну, а не его конкретно", – отметил он.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты поставили задачу давить на РФ, а европейские страны вынуждены ее выполнять.

Солонников предупредил, что стоит ожидать новых персональных санкций, а также ужесточения ограничений в отношении финансовой сферы, атомной и алмазодобывающей отраслей.

Он полагает, что США попытаются принудить другие государства выполнять санкции. Политолог не сомневается, что именно с этой целью и был совершен визит госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Центральную Азию.

Ранее депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что десятый пакет санкций против России может стать последним из-за больших разногласий в Евросоюзе.

По его словам, больше нет сфер, против которых ЕС может ввести санкции, а объявление десятого пакета ограничений с опозданием демонстрирует провал и беспомощность Европы.

25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций. В Еврокомиссии оценили его в 11,4 миллиарда евро. При этом европейцы отметили, что теперь экспорт Евросоюза в РФ сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС урезали почти на 60%.



Москвичам рассказали о новых антироссийских экономических санкциях

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!