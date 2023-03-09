01:02Политика
Президент Польши заявил, что уничтожение "Северных потоков" полезно для Европы
Фото: kustbevakningen.se
Уничтожение ниток "Северных потоков" стало полезным для Европы. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда.
"Если "Северный поток" прекратит существование <...>, то для Европы это будет выгодно, будет полезно", – приводит его слова издание Bankier.
По мнению президента Польши, Москва использовала газ в качестве инструмента для доминирования в Европе.
Дуда также заявил, что не может говорить о том, кто исполнил диверсию на "Северных потоках". Он сказал, что спокойно ожидает результатов расследования и надеется на то, что ответственные за атаки будут найдены.
7 марта в газете The New York Times появилась публикация, в которой со ссылкой на источники в администрации США утверждалось, что диверсии на "Северных потоках" якобы могла провести проукраинская группировка без ведома властей Киева.
В немецкой газете Die Zeit заявили, что следователи установили судно, с которого была совершена диверсия на "Северных потоках", оно принадлежало украинской компании.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал скоординированным вбросом в СМИ публикации о "Северных потоках". По его мнению, это "пахнет чудовищным преступлением".
В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.
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