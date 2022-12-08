Медведев допустил возвращение смертной казни в военное время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Возвращение смертной казни в России возможно в военное время или при возникновении опасности высокого уровня тягчайших преступлений, при этом в настоящее время об этом не идет речи, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Я никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни. Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает – убийств прежде всего – или в военное время, как это и раньше бывало", – отметил он РИА Новости.

По словам политика, в таком случае отсутствует необходимость в изменении Конституции, требуется лишь смена правовых позиций Конституционного суда по данному вопросу.

Владимир Путин заявил, что по-прежнему выступает против возвращения смертной казни в России. Президент коснулся этой темы на заседании Совета по правам человека.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что вопрос о возвращении смертной казни в России в Кремле не обсуждался.

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