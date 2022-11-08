Морпехи из Приморья опровергли слухи о высоких потерях в боях в ДНР

Фото: TACC/Сергей Мальгавко

Губернатор Приморья Олег Кожемяко опубликовал в персональном телеграм-канале видео, в которых военнослужащие опровергли информацию о тяжелых потерях 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за Павловку в ДНР.

"Прошла информация, якобы 155-й бригады, нашего отряда (добровольческого отряда "Тигр", входящего в состав 155-й бригады – прим. ред.) больше не существует. Хотим сказать, что отряд строй держит, бригада воюет. К сожалению, потери есть", – заявили герои ролика.

В другом видео военный подтвердил, что в районе Павловки идут тяжелые бои. При этом он отметил, что бойцы выполняют поставленную задачу.

Ранее в Сети появилось обращение к губернатору Приморья, которое якобы записали бойцы 155-й бригады. В тексте письма было указано, что соединение понесло высокие потери в боях за село Павловка в ДНР.

Глава региона Олег Кожемяко впоследствии уточнил, что власти Приморья связались с командирами бригады и выяснили, что численность потерь была преувеличена.

Позже в Минобороны РФ заявили, что потери морпехов 155-й бригады не превышают 1% боевого состава. В ведомстве сообщили, что бойцы подразделения уже более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на угледарском направлении.

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