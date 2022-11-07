В МО РФ заявили, что потери морпехов 155-й бригады не превышают 1% боевого состава

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO

Министерство обороны РФ опровергло заявления блогеров в Сети якобы от имени 155-й бригады морпехоты Тихоокеанского флота о "высоких бесполезных потерях в людях и технике".

Потери соединения, согласно данным ведомства, не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными.

"Подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на угледарском направлении против ВСУ и иностранных наемников", – заявили в Минобороны.

В министерстве добавили, что наступление морской пехоты в закрепленной полосе ответственности будет продолжено до полного выполнения поставленной командованием боевой задачи. В настоящий момент зона ответственности бригады составляет до 5 километров в глубину позиций украинских военнослужащих.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ранее поручил проверить сообщения о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), которые распространяются в соцсетях.

Впоследствии Кожемяко уточнил, что руководство региона вышло на командиров бригады. Было установлено, что потери действительно имеют место, однако их численность в Сети преувеличена.

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