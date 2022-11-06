Российские войска уничтожили до 200 украинских бойцов на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Минобороны сообщили, что российская армия уничтожила до 200 украинских бойцов на купянском направлении. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ВС РФ отразили удары, которые украинские войска пытались нанести у Котляровки в Харьковской области и у Новоселовского в Луганской Народной Республике.

"За сутки на купянском направлении уничтожены до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов", – передает ТАСС слова Конашенкова.



Ранее сообщалось, что российские военные нейтрализовали штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. Конашенков отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за день атаковали пять пунктов управления украинской стороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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