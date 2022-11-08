В Госдуме призвали проверить причастность британского офицера к взрыву на Крымском мосту

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В теракте на Крымском мосту прослеживается британский след, заявил депутат Госдумы Андрей Луговой.

По его мнению, на причастность к взрыву на переправе следует проверить гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли. Луговой заявил, что направил соответствующий запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

Депутат указал, что Доннели является офицером британских спецслужб, а также неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ.

"Полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы Доннелли является одним из вероятных участников теракта в Крыму", – написал Луговой в своем телеграм-канале.

Депутат также напомнил, что в 2014 году Доннели предлагал "заминировать Севастопольскую бухту" и установить у границ Крыма "санитарный кордон с войсками и минами".

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате ЧП произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который проходил мимо. Жертвами стали четыре человека. Ответственность за подготовку и осуществление теракта Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.



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