Зеленский заявил, что превосходство РФ в небе мешает контрнаступлению ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Превосходство России в небе мешает контрнаступлению ВСУ, а введение антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются. Об этом заявил Владимир Зеленский, которого цитирует ТАСС.

"Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, чтобы ускорить контрнаступление, Украине нужно больше западной техники, в частности современных истребителей.

"Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление", – заключил он.

Ранее американские СМИ сообщали, что западная военная техника, поставляемая ВСУ, стала легкой мишенью для российской артиллерии, в связи с чем украинские войска начали бросать ее.

Отмечалось, что в начале контрнаступления в июне боевая техника не могла передвигаться из-за постоянного обстрела со стороны российских вертолетов, противотанковых ракет и артиллерии.

Сергей Шойгу заявил, что украинские войска не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца контрнаступления. По его словам, российская армия продолжает активно действовать на всей линии боевого соприкосновения.

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