Первые избирательные участки на выборах депутатов в Мосгордуму открылись в Москве

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Первые семь избирательных участков на выборах депутатов в Мосгордуму открылись в 06:00 в центре столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что голосование на этих участках номер 400, 505, 853, 1001, 2114, 2720 и 2964 начинается раньше, чтобы в выборах смогли принять участие военнослужащие, занятые сегодня охраной общественного порядка. Остальные участки заработают с 08:00.

В этом году на выборах депутатов Мосгордумы проведут эксперимент по электронному голосованию. Участвовать в нем будут округа номер 1 (Зеленоград), номер 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и номер 30 (Чертаново Центральное и Южное). Проголосовать в электронной форме смогут москвичи старше 18 лет, которые зарегистрированы в трех экспериментальных избирательных округах и подали заявление до 4 сентября.

Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы, участвующих в выборах в 2019 году, включает 225 человек. Его можно найти на сайте Мосгоризбиркома.