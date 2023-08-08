Захарова сравнила приезд Нуланд в Нигер с ее визитом в Киев в 2013 году

Фото: AP Photo/Sam Mednick

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер с ее посещением Киева во время массовых протестов в 2013–2014 годах.

В ходе поездки в Киев Нуланд раздавала участникам протестов печенье. При этом позже она опровергла этот факт и сообщила, что раздавала сэндвичи, и не только демонстрантам, но и сотрудникам правоохранительных органов.

"Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Нуланд ранее посетила Нигер, власть на территории которого 26 июля захватили мятежники, свергнувшие президента республики Мохамеда Базума. Говоря о результатах визита, она заявила, что ей удалось провести с лидерами мятежников "откровенный" диалог. Нуланд также обратила внимание, что США не планируют отказываться от контактов с новыми властями Нигера.



В Нигере заявили о закрытии воздушного пространства