Польша начала переброску тысячи военных к границе с Белоруссией

Фото: AP Photo/Michal Dyjuk

ВС Польши перебрасывают тысячу военных и 200 единиц техники в Подляское воеводство на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральное командование Польши.

В руководстве польской армии отметили, что усиливают свое присутствие на востоке страны. Заявляется, что это решение носит учебный характер, а его цель заключается в демонстрации способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизации ситуации в стране.

Местных жителей предупредили о том, что 8 июля на дорогах в северной, центральной и восточной частях страны ожидается интенсивное движение военных колонн.

Ранее в Белоруссии заявили, что иностранная военная авиация ежедневно совершает до 30 полетов у границ республики. Отмечается, что частые полеты могут быть связаны с попытками вскрыть системы ПВО Белоруссии.

До этого министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что границу с Белоруссией усилят полтысячи польских полицейских.