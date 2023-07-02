Польша отправила на охрану белорусской границы 500 полицейских

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Полтысячи польских полицейских усилят границу с Белоруссией, заявил в своем аккаунте Twitter министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

"В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 сотрудников полиции из контртеррористических подразделений и подразделений профилактики", – написал Каминьский.

Как отметил министр, на данный момент границу охраняют 5 тысяч сотрудников Пограничной стражи и 2 тысячи солдат польской армии.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал НАТО разместить на территории страны ядерное оружие. Как объяснил Моравецкий, такой запрос связан с решением России разместить аналогичное оружие в Белоруссии.

Моравецкий отметил, что Варшава ждет как можно более оперативного ответа от Вашингтона, поскольку он играет решающую роль в этом вопросе.

На днях белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что большую часть оговоренного ядерного оружия уже доставили в Белоруссию. Его охраной занимаются российские и белорусские военные.

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