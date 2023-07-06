Запрет РФ на въезд польских грузовиков серьезно ударит по Варшаве – СМИ

Фото: 123RF/4045qd

Экономика Польши получила серьезный удар в связи с тем, что Россия закрыла свою территорию для польских грузовиков. Таким мнением поделился обозреватель Business Insider Polska Марцин Лис.

По его словам, транспорт и логистика обеспечивают 7% ВВП Польши и 6,5% рабочих мест в стране. Запрет РФ же вкупе с новым регулированием и дефицитом сотрудников в этой отрасли станут серьезным вызовом для Польши.

30 июня правительство РФ ввело запрет на проезд по российской территории для грузовиков из Польши.

При этом запрет не распространяется на территорию Калининградской области, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение региона.

Также предусмотрен ряд исключений, который касается фур, ввозящих в РФ критически важные товары, например лекарства и медизделия.