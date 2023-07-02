Силы ПВО Белоруссии зафиксировали до 30 полетов иностранных ВВС в сутки

Фото: телеграм-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"

Иностранная военная авиация ежедневно совершает до 30 полетов у границ Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой заместитель командующего ВВС и войсками ПВО республики Анатолия Булавко.

"Года три назад количество полетов в месяц исчислялось в пределах 20–30. Потом эта цифра дошла до 70. Сейчас бывали моменты, когда в день по 30 самолетов в воздушном пространстве вблизи нашей государственной границы находилось", – сказал Булавко.

По его мнению, частые полеты связаны с попытками вскрыть системы ПВО Белоруссии. Кроме того, летчики стран НАТО таким образом могут осваивать воздушное пространство и собирать разведывательные данные о военном потенциале республики.

При этом Булавко подчеркнул, что Белоруссия "никому никогда не угрожала".

Ранее в Белоруссию начала прибывать российские военные, вооружения и техника. В частности в рамках повышения обороноспособности Союзного государства в республику прибыли комплексы ПВО С-400.

Кроме того, на территорию Белоруссии также приехали части общевойсковых и танковых соединений ВС РФ.

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