Зеленский заявил, что необходимо создать разные коридоры по зерновой сделке

Фото: AP Photo/Francisco Seco

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать разные коридоры по зерновой сделке. Об этом он заявил после проведенных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА Новости.

По словам Зеленского, существующий на сегодня зерновой коридор не является свободным. Так, украинский президент в очередной раз обвинил российскую сторону в якобы блокировке Черного моря.

В связи с этим Зеленский выступил с идеей сформировать разные коридоры в рамках инициативы.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление зерновой сделки после 17 июля хотя бы на три месяца. Он добавил, что сама республика выступает за продление механизма инициативы на два года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что оснований для продления зерновой сделки в настоящий момент не усматривается. По его информации, часть сделки по российскому экспорту не выполнена.

"Актуальный репортаж": МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки