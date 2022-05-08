Заявление G7 следует расценивать как признание успехов РФ в спецоперации – Володин

Фото: Агентство "Москва”/Пресс-служба нижней палаты парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что заявление стран Группы семи (G7) следует расценивать как признание успехов России в специальной военной операции.

"Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооруженных сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении "не допустить победы" России на Украине", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Володина, G7 выступает против демилитаризации, денацификации, внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также против права на самоопределение народов ЛНР и ДНР.

Он добавил, что планы по расширению НАТО на восток были разрушены РФ.

Ранее сообщалось, что страны Группы семи (G7) обязуются постепенно сокращать зависимость от энергоресурсов России.

Они также они планируют принимать дальнейшие меры против российских банков, которые важны для финансовой системы РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.