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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не намерена потакать молчанию о возрождении неонацизма на Украине.

"До поры до времени думалось, что они нам как-никак "партнеры" и даже бывшие союзники. Да и наш народ незлопамятен и великодушен. Однако попустительствовать кричащему молчанию, отвратительной слепоте, "не замечающей" возрождения неонацизма на Украине, мы не можем и не будем", – написал он в своем телеграм-канале.

Он также назвал "очередным русофобским подарком фальсификаторам истории" планы мэрии Праги лишить статуса почетного гражданина столицы Чехии маршала СССР Ивана Конева.

По его словам, некоторые нацистские деятели, включая Адольфа Гитлера, все еще остаются почетными гражданами ряда городов Европы.

Кроме того, Медведев задался вопросом, прошла ли Западная Европа после 1945 года настоящую денацификацию.

Ранее старший советник постпреда РФ при ООН Сергей Леонидченко что, что денацификация Украины будет завершена. Дипломат подчеркнул, что все виновные в пытках и убийствах украинцев, не лояльных киевскому режиму, не уйдут от ответственности и предстанут перед правосудием.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решениео проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.