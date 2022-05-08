МО РФ показало кадры пуска ракеты "Оникс" береговым комплексом "Бастион"

Видео: Минобороны РФ

Расчет берегового комплекса "Бастион" выполнил пуск высокоточной ракеты "Оникс" по наземной цели на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

Пуск осуществлялся с побережья Черного моря в рамках специальной военной операции.

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация РФ уничтожила украинский корвет проекта 1241 в районе Одессы. Также высокоточными ракетами уничтожены командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

