Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России готовится к встрече с Владимиром Путиным в первой половине декабря. Об этом рассказал председатель совета Валерий Фадеев.

"Темы – все те, которые в повестке дня, ничего перпендикулярного мы не готовим", – цитирует Фадеева РИА Новости.

Президент России ежегодно проводит встречу с членами СПЧ, приуроченную Международному дню прав человека.

Во время прошлогодней встречи с членами СПЧ Владимир Путин заявлял о деградации международной системы прав человека. В частности, он указал, что международные структуры стали проявлять русофобию. Ситуация в Донбассе является подтверждением этому.

Российский президент также предостерег иностранные государства от "свинства" в отношении русского населения. В качестве примера Путин привел русофобскую политику в странах Прибалтики, которая существовала еще до СВО.