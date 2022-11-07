Политолог заявил, что США стремятся обанкротить Европу

Фото: depositphotos/izanbar

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что США стремятся обанкротить Европу, затягивая конфликт на Украине. Об этом пишет RT.

Так эксперт отреагировал на новость о том, что Европа до конца 2022 года планирует перечислить Украине еще три миллиарда евро.

"Ведь все последствия военного конфликта на Украине в первую очередь отражаются на благополучии и комфорте рядовых европейцев. <...> Они по-прежнему во многом зависят от США, которые в свою очередь фактически стремятся искусственно обанкротить Европу", – высказался он.

Орлов подчеркнул, что именно американские и британские власти спровоцировали обострение конфликта, а с последствиями сталкиваются обычные жители Европы.

Ранее американский лидер Джо Байден в рамках телефонных переговоров обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем ситуацию на Украине. Стороны подчеркнули, что будут продолжать оказывать украинской стороне экономическую, гуманитарную и военную помощь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США объявили о выделении Украине военной помощи еще на 400 млн долларов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!