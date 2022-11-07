Ответственность за прием мигрантов лежит на всей Европе – Папа Римский

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Папа Римский Франциск выразил мнение, что ответственность за прием мигрантов лежит на всех европейских странах. Об этом сообщает агентство АНСА.

По его словам, каждое правительство в Евросоюзе должно договориться о том, сколько мигрантов оно может принять. Европейский союз не может возложить ответственность на Кипр, Грецию, Италию и Испанию за всех прибывающих мигрантов.

Ранее сообщалось, что береговая охрана Туниса в провинции Махдия обнаружила тела по меньшей мере 15 погибших мигрантов. По предварительным данным, все погибшие были мигрантами из разных стран. Правоохранительные органы устанавливают их личности.

До этого сообщалось, что тела не менее 40 погибших были обнаружены в брошенной фуре на юге американского штата Техас. Еще 15 человек были найдены живыми и доставлены в медучреждение. Предположительно, все погибшие – мигранты, которые таким образом пытались незаконно пересечь границу США.

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