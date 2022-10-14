Тела 15 погибших мигрантов найдены на побережье Туниса – СМИ

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Береговая охрана Туниса в провинции Махдия обнаружили тела по меньшей мере 15 погибших мигрантов. Об этом сообщило агентство Tunis Afrique Presse со ссылкой на источник.

По предварительным данным, все погибшие были мигрантами из разных стран. Правоохранительные органы устанавливают их личности.

Ранее сообщалось, что тела не менее 40 погибших были обнаружены в брошенной фуре на юге американского штата Техас. Еще 15 человек были найдены живыми и доставлены в медучреждение. Предположительно, все погибшие – мигранты, которые таким образом пытались незаконно пересечь границу США.

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