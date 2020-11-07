Байден заявил о своей близкой победе на выборах

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Кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о своей победе на выборах, но ему уже понятно, что он побеждает.

"Мы пока не готовы объявить о победе, но цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков", – приводит слова Байдена РИА Новости.

По его словам, на этих выборах за него проголосовали свыше 74 миллионов граждан США – это больше, чем получил "кто-либо из президентов в истории Соединенных Штатов".

Ранее действующий американский президент Дональд Трамп сказал, что намерен противостоять нарушениям при подсчете голосов на выборах президента и готов обратиться в Верховный суд.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Ранее в штабе кандидата в президенты США Джо Байдена заявили о его победе на выборах. Там также говорили, что не беспокоятся из-за возможных обращений в суд действующего президента Дональда Трампа, представляющего республиканцев.